Giá trứng gà tăng gấp đôi, ‘vua thép’ bán gần 1 triệu quả mỗi ngày

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong 7 tháng qua, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là nhờ giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Mỗi ngày, Hòa Phát bán ra thị trường khoảng 1 triệu quả trứng gà thương phẩm.

Con trai Bầu Đức lộ diện, sắp trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9. Cùng thời gian, con trai ông là Đoàn Hoàng Nam cũng đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn Hoàng Nam sẽ chi khoảng 440 tỷ đồng để sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là động thái chuyển nhượng cổ phần từ Bầu Đức sang con trai, đánh dấu lần đầu tiên ông Nam xuất hiện với tư cách nhà đầu tư tại HAG.

Cả chủ tịch và tổng giám đốc Bamboo Airways xin nghỉ

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), ông Phạm Ngọc Vịnh và Tổng giám đốc Lương Hoài Nam cùng xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Từ ngày 13/8, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Bamboo Airways, thay thế ông Lương Hoài Nam.

Thực hư thông tin vụ Tập đoàn Mai Linh bị đòi nợ trên mạng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là hợp đồng vay tiền giữa ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, và một cá nhân, kèm nhiều đoạn trao đổi tin nhắn.

Mai Linh xác nhận có hợp đồng vay, đồng thời cho biết hai bên đã thỏa thuận gia hạn do bối cảnh khó khăn sau dịch Covid-19 và hiện khoản thanh toán còn lại sẽ được thực hiện sau khi đối chiếu công nợ.

Hai ‘đại gia’ Việt bắt tay nhau bán xe ô tô Trung Quốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) vừa tăng vốn góp vào Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô Tasco (Tasco RT) để mở rộng hoạt động kinh doanh, tập trung vào phân phối các dòng xe thương hiệu Geely và Lynk & Co (Trung Quốc).

Năm 2024, Lynk & Co (thương hiệu con của Geely, Trung Quốc) lần đầu tiên hoạt động tại Việt Nam với 6 showroom chuyên biệt và tận dụng hệ thống 106 showroom của Tasco Auto để mở rộng thị phần. Năm 2025, Tasco tiếp tục mở rộng mạng lưới showroom, đặt mục tiêu đạt 180 showroom.

Hệ sinh thái phân phối xe hàng đầu nội địa muốn phát triển chuỗi showroom thương hiệu Geely – Lynk & Co trên toàn quốc. Ảnh: Tasco

Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới, dòng tiền tỷ USD đẩy chứng khoán lên đỉnh cao

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, các tổ chức tín dụng thực hiện dự trữ bắt buộc 3% đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 12 tháng; 1% đối với khoản tiền gửi trên 12 tháng. Tuy nhiên, từ 1/10, ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Việc các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn cho vay không chỉ hỗ trợ nền kinh tế thực mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường chứng khoán.

Lỗ hơn 44.000 tỷ, EVN kiến nghị được tính vào giá bán điện để giảm lỗ

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng, làm giảm vốn đầu tư Nhà nước và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. EVN kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ này vào giá điện bình quân.

Công ty em trai cựu Thứ trưởng bị yêu cầu mở thủ tục phá sản

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (mã: RDP) vừa bị TAND TPHCM ra quyết định mở thủ tục phá sản.

Theo quyết định ngày 26/5, TAND TPHCM đã mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding do bà Huỳnh Kim Ngân làm đại diện pháp luật.

Làm ăn thua lỗ, nợ thuế hàng chục tỷ đồng, đến tháng 2/2025, cả 5 thành viên HĐQT Rạng Đông Holding đã đồng loạt xin từ nhiệm, trong đó có Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam và con trai. Ông Lam là em trai cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, người đã bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020.

Do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu RDP bị đưa vào diện cảnh báo, đình chỉ giao dịch từ cuối tháng 11/2024. Từ ngày 24/4/2025, cổ phiếu này đã bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc.

Ngân hàng rao bán đấu giá tàu nhà hàng nổi Elisa lớn nhất Việt Nam

Agribank Chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá tài sản/khoản nợ của khách hàng với giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến 31/7/2025 là gần 137,6 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo được ngân hàng đem ra đấu giá là tàu nhà hàng nổi Elisa có sức chứa 1.000 khách đang neo đậu tại Cảng Sài Gòn. Cùng với đó là 1 xe ô tô Toyota Camry SE 3.5.