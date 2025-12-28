Trong trao đổi với phóng viên VietNamNet mới đây, Tiến sĩ Đinh Trường Duy, giảng viên khoa An toàn thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT cho biết: Khoa An toàn thông tin nói riêng và Học viện nói chung đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác với các trường đại học uy tín trong khu vực cũng như trên thế giới.

“Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, khoa An toàn thông tin đặc biệt chú trọng việc lựa chọn, cử nhiều đoàn sinh viên và giảng viên xuất sắc tham gia các chương trình trao đổi, học tập và nghiên cứu quốc tế. Bên cạnh đó, trường và khoa cũng mong muốn mời các chuyên gia hàng đầu từ nước ngoài đến giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu, nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng tầm nhìn toàn cầu”, Tiến sĩ Đinh Trường Duy chia sẻ.

Qua tham gia các chương trình trao đổi, học tập và nghiên cứu quốc tế, các sinh viên an ninh mạng có cơ hội tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng tầm nhìn toàn cầu,

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Trưởng khoa An toàn thông tin – PTIT, sự cố vấn của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Pháp... chính là cầu nối giúp các sinh viên tiếp cận được tri thức toàn cầu, đồng thời mở rộng cơ hội nghiên cứu và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Chia sẻ cách triển khai các mô hình hợp tác quốc tế để phát triển hệ sinh thái đào tạo an ninh mạng tại Đại học Duy Tân, ông Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính - Đại học Duy Tân, Phó Chủ tịch ViSecurity cho hay, việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế gồm nhiều đơn vị đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Bhutan, Qatar, Trung Đông và châu Phi đã mang lại nhiều lợi ích cho các sinh viên theo học an ninh mạng tại trường.

Ông Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính - Đại học Duy Tân chia sẻ cách thức triển khai các mô hình hợp tác quốc tế để phát triển hệ sinh thái đào tạo an ninh mạng tại Đại học Duy Tân.

Các sinh viên đã có nhiều cơ hội tiếp cận thách thức thực tế qua việc tham gia những dự án an ninh mạng tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học hỏi từ chuyên gia, thông qua tương tác và làm việc cùng các chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, các dự án thực tế, bài nghiên cứu chung và sự hỗ trợ từ đối tác đã hỗ trợ trường tạo ra một kênh tuyển dụng quốc tế mạnh mẽ và trực tiếp.

“Hệ sinh thái đào tạo an ninh mạng của Đại học Duy Tân hướng tới 3 mục tiêu chính gồm: Năng lực công nghệ - Thành thạo các công cụ AI và nền tảng tác chiến mạng; kinh nghiệm thực chiến - Được rèn luyện qua các dự án tại Trung tâm xuất sắc về an ninh mạng, các cuộc thi CTF và hackathon; sẵn sàng hội nhập - Có kinh nghiệm làm việc quốc tế qua các kỳ thực tập, sẵn sàng cho các vị trí toàn cầu”, ông Nguyễn Gia Như nhấn mạnh.

Những nội dung công việc ViSecurity nên làm trong hợp tác quốc tế để hỗ trợ đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái an ninh mạng giai đoạn 2025 - 2030.

Từ kinh nghiệm tham gia gây dựng hệ sinh thái đào tạo an ninh mạng tại Đại học Duy Tân trong nhiều năm, ông Nguyễn Gia Như cho rằng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mạng lưới ViSecurity cần tập trung vào 7 nội dung công việc để hỗ trợ đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái an ninh mạng.

Đó là, xây dựng thao trường an ninh mạng, tổ chức cuộc thi CTF, tổ chức hội thảo quốc tế, phát triển khung năng lực, xuất bản sách an ninh mạng, phát triển mạng lưới khu vực và thành lập Viện nghiên cứu, đào tạo an ninh mạng quốc tế.

“Đích đến cuối cùng là đưa Việt Nam trở thành “hub” an ninh mạng của khu vực. Qua mạng lưới hợp tác quốc tế, chúng ta không chỉ học hỏi mà còn khẳng định vị thế của chuyên gia Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Việt Nam sẽ là “hub” thu hút, đào tạo và cung cấp nhân lực an ninh mạng chất lượng cao cho toàn bộ khu vực ASEAN và APAC”, ông Nguyễn Gia Như phân tích.