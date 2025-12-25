Góp mặt tại cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025 chủ đề “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân” quy tụ 327 đội thi, với tổng số 1.265 sinh viên đến từ 35 trường đại học, cao đẳng trong nước và 27 trường quốc tế thuộc Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Singapore và Thái Lan, các đội sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã đã giành được giải Ba bảng A và giải Nhì bảng B.

Cũng trong năm nay, các đội sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã cũng đã đạt kết quả cao tại các cuộc thi kỹ năng an ninh mạng, tiêu biểu như: 2 đội KMA.LightBlue, HCMACT.Akatsuki giành giải Nhất và giải Ba tại cuộc thi an ninh mạng khu vực Đông Nam Á - ASEAN Cyber ​​Shield 2025 tổ chức tại Hàn Quốc; đội KMA.BlueLight Nhất cuộc thi Cyber SEA Game 2025 diễn ra tại Thái Lan; 2 đội Rubichan và Blue.zip lần lượt đạt các giải Nhất, Nhì cuộc thi “CyberCon CTF 2025”; các đội CyberCh1ck và Rubichan mang về cho Học viện 1 giải Nhất và 1 giải Ba.

Các đội tuyển sinh viên khoa An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã thời gian qua đã liên tục đạt những thành tích xuất sắc tại các cuộc thi kỹ năng an toàn, an ninh mạng.

Trao đổi tại tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao: Xung lực thực thi Nghị quyết số 57” do tạp chí An toàn thông tin tổ chức ngày 24/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã cho rằng: Những thành tích xuất sắc của sinh viên Học viện trên các đấu trường quốc tế về an toàn, an ninh mạng và một số lĩnh vực công nghệ khác là một minh chứng sinh động và thuyết phục cho thế mạnh đặc thù, truyền thống và chất lượng đào tạo của Học viện Kỹ thuật mật mã.

Những thành tích này cũng có ý nghĩa sâu sắc trong việc thực thi Nghị quyết 57, khẳng định chất lượng nguồn nhân lực mà Học viện đang đào tạo đã tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ công nghệ, sáng tạo và cạnh tranh - những yếu tố cốt lõi mà Nghị quyết 57 hướng tới.

Thành tích của sinh viên phản ánh hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết nền tảng với thực hành chuyên sâu. Đây cũng chính là phương thức đào tạo mà Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57 hướng đến: Tạo ra những cá nhân xuất sắc, có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, góp phần trực tiếp vào việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin - yếu tố sống còn của chuyển đổi số quốc gia.

Những tấm huy chương quốc tế chính là “thương hiệu” mạnh mẽ để Học viện Kỹ thuật mật mã đóng góp vào uy tín chung của Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57, thu hút sự hợp tác, đầu tư từ các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ toàn quốc theo đuổi lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Như vậy, thế mạnh của Học viện đã và đang được phát huy đúng hướng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57.

“Thành tích quốc tế của sinh viên không chỉ tạo dựng uy tín cho Học viện mà còn góp phần lan tỏa, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Liên minh nhân lực chiến lược và các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong hệ sinh thái an toàn không gian mạng quốc gia”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng nhận định.