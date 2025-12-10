Bên lề hội nghị giới thiệu chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất tại Việt Nam diễn ra sáng 10/12 ở Hà Nội, phóng viên Báo VietNamNet có cuộc trò chuyện ngắn với ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ quảng cáo và Triển lãm Minh Vi, đại diện Ban Tổ chức.

Ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ quảng cáo và Triển lãm Minh Vi.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm triển khai chuỗi triển lãm chuyên ngành khá đặc thù này, ông Vinh chia sẻ niềm vinh dự khi đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp sơn phủ, giấy, mực in, cao su, nhựa trong nước. Chuỗi triển lãm không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là “bệ phóng” giúp các thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

“Những ngày đầu khi chúng tôi tổ chức chuỗi triển lãm, ít ai tin rằng ngành này sẽ có doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường lớn. Thế nhưng bây giờ, nếu đi dự một số triển lãm trong khu vực có chủ đề tương tự, hay các triển lãm quốc tế ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập…, sẽ thấy sự hiện diện chính thức của không ít thương hiệu Việt. Chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến những doanh nghiệp khởi nguồn chỉ là doanh nghiệp khởi nghiệp khá nhỏ, giờ đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập kinh tế quốc tế”, ông Vinh tâm sự.

Chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa đã trở thành một “điểm hẹn” hấp dẫn thường niên, nơi chứng kiến rất nhiều hoạt động hợp tác, ký kết, chuyển giao công nghệ thành công giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước với đối tác, khách hàng quốc tế.

Tháng 6/2025, chuỗi triển lãm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đã có sự góp mặt của hơn 300 đơn vị đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 7.000 lượt khách tham quan thương mại trong nước và quốc tế.

Dự kiến từ 10-12/6/2026, chuỗi triển lãm tiếp tục diễn ra ở SECC, hội tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón khoảng 8.000 lượt khách.

“Bên cạnh sự hiện diện của doanh nghiệp – thương hiệu Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, chuỗi triển lãm còn có sự tham gia của nhiều khu gian hàng quốc gia từ Ấn Độ, Trung Quốc… cũng như các nhà triển lãm lớn từ châu Âu. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là một cơ hội quý vì có thể nhìn gần như toàn cảnh ngành sản xuất trên thế giới", ông Vinh nhận xét.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tinh thần học hỏi, tiếp thu và dễ thích nghi, doanh nghiệp Việt sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp cải tiến sản xuất, phát triển kinh doanh, không chỉ đáp ứng thị trường trong nước mà còn vươn tới những thị trường khó tính, khắt khe hơn.

Trong bối cảnh ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành một yếu tố bắt buộc để hội nhập trong thời kỳ mới, ông Vinh lưu ý: Ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất khó đạt các tiêu chí ESG hơn so với nhiều ngành khác do tính chất và nguyên liệu sản xuất. Nhưng nếu đạt ESG thì doanh nghiệp có thể thích nghi với đòi hỏi khắt khe của các thị trường khó tính.

Mặt khác, ESG là yếu tố rất quan trọng để nhà đầu tư đánh giá tính bền vững cũng như mức độ rủi ro về lâu dài của một doanh nghiệp khi cân nhắc đầu tư.

“ESG chính là một lợi thế cạnh tranh cực kỳ quan trọng nếu doanh nghiệp biết tận dụng. Doanh nghiệp Việt không nên bỏ lỡ cơ hội”, ông Vinh khẳng định.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Vinh nhấn mạnh thêm một lần nữa: Chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất tại Việt Nam năm 2026 hứa hẹn trở thành cầu nối thương mại lý tưởng, mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành. Khai thác tốt cơ hội đó, thương hiệu Việt sẽ tự tin "bay xa hơn" trên bản đồ kinh tế toàn cầu.