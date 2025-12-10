Hội nghị giới thiệu chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất tại Việt Nam năm 2026 vừa diễn ra sáng 10/12/2025 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Vinh, đại diện Ban Tổ chức cho biết, trong bối cảnh ngành ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất tại Việt Nam đang chịu tác động mạnh mẽ từ các xu hướng toàn cầu, đặc biệt là tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và xu hướng sản xuất xanh, doanh nghiệp Việt cần thích ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và duy trì vị thế trên thị trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất dự kiến diễn ra từ ngày 10-12/6/2026 sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, thương hiệu Việt tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất đáp ứng các yêu cầu ESG cũng như áp lực cạnh tranh trong và ngoài nước.

Đặc biệt, triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp hóa chất (ChemExpo Vietnam 2026) sẽ tăng cường kết nối giữa các phân ngành, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ xanh, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Hóa chất là ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho ngành sơn, mực in, giấy, cao su và nhựa, đồng thời phục vụ nhiều ngành liên quan khác như hóa dầu, hóa chất vô cơ – hữu cơ, phụ gia, xử lý nước, hóa chất nông nghiệp...

Ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất - Bộ Công Thương lưu ý: Ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển đổi mạnh mẽ, cần tận dụng để xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Ngọc nhấn mạnh 2 tài liệu được xem như trụ cột pháp lý, chiến lược quan trọng, làm nền tảng cho hoạt động quản lý nhà nước và định hướng phát triển ngành hóa chất trong thời gian tới. Một là Quyết định số 726 ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. Hai là Luật Hóa chất được Quốc hội phê chuẩn ngày 14/6/2025, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

“Những văn bản này không chỉ xác lập khung pháp lý rõ ràng mà còn chỉ ra những ưu tiên mang tính chiến lược cho phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghiệp hóa chất toàn cầu. Những quy định mới nhằm nâng cao chuẩn mực quản lý, hướng tới minh bạch thông tin, sẽ giúp doanh nghiệp nâng giá trị sản phẩm, xây dựng niềm tin trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu”, ông Ngọc nhận định.

Theo Cục trưởng Cục Hóa chất, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn ESG; tạo điều kiện cho hiệp hội và doanh nghiệp trong nước chủ động xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp tiêu chí GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất) và tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó có thể nâng cao ý thức tuân thủ quy chuẩn gắn với việc hành thành và chứng nhận chất lượng, thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trên thị trường xuất khẩu.

Cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh mô hình hóa học xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuỗi giá trị khép kín trong ngành (tái chế, sử dụng hiệu quả tài nguyên, xử lý chất thải), coi đây là nguồn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong trung và dài hạn.

“Chúng ta đang có cơ hội biến trách nhiệm pháp lý thành động lực sáng tạo, biến chi phí tuân thủ thành đầu tư cho thương hiệu, năng lực quản trị và thị phần. Bộ Công Thương, Cục Hóa chất cam kết sẽ tạo hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và xuất khẩu, đồng thời sẽ luôn là đối tác hỗ trợ hiệp hội, doanh nghiệp”, Cục trưởng Cục Hóa chất chia sẻ thêm.