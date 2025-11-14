Nhiều doanh nghiệp Việt chưa đầu tư thương hiệu bài bản ở Nhật

Nhật Bản, một trong những thị trường được đánh giá là khó tính nhất thế giới, luôn là "ước mơ" đối với bất kỳ thương hiệu nào muốn khẳng định đẳng cấp và chất lượng.

Nhờ chính sách xúc tiến thương mại hiệu quả từ phía cơ quan quản lý cùng nỗ lực bứt phá của doanh nghiệp, giờ đây, các mặt hàng nông sản, thủy hải sản Việt Nam đã có sự hiện diện mạnh mẽ hơn nhiều tại thị trường này so với 5-10 năm trước.

Thế nhưng hành trình xây dựng thương hiệu Việt trên đất Phù Tang vẫn còn nhiều thử thách.

Ông Ishida Ken, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu thương mại Nhật Bản - Toàn cầu (GTN).

Trong cuộc trò chuyện mới đây với phóng viên Báo VietNamNet, ông Ishida Ken, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết nối giao thương giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đã chỉ ra một số lưu ý cốt lõi mà doanh nghiệp Việt cần nắm vững nếu muốn biến “ước mơ” thành hiện thực.

Ông Ken cho biết, Hiệp hội GTN đang nhập khẩu gần 200 loại sản phẩm từ Việt Nam sang Nhật, gồm các loại nông sản, thủy sản như vải, thanh long, mít, nhãn, dứa, xoài Cát Chu, sả, nước dừa tươi, hạt điều, hạt tiêu… (gồm cả hàng tươi và hàng đông lạnh).

Công ty riêng của ông Ken đang sở hữu chuỗi bán lẻ hàng Việt Nam tại Nhật, phục vụ một lượng khách hàng lớn, bao gồm 630 nghìn người Việt và 3,7 triệu người quốc tế sinh sống tại Nhật, và cả những người Nhật quan tâm tới sản phẩm Việt.

Đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, ông lưu ý: Ngay từ “đầu vào” của các hoạt động sản xuất, nuôi trồng, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch là yêu cầu bắt buộc nếu muốn xuất khẩu được vào Nhật.

Theo đánh giá của ông Ishida Ken, dù sản phẩm Việt đã xuất hiện khá nhiều ở xứ sở hoa anh đào, song số lượng thương hiệu Việt thực sự hoạt động hiệu quả thì vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

"Nhiều doanh nghiệp Việt Nam làm thương hiệu chưa tốt, chưa đầu tư thương hiệu bài bản ở thị trường Nhật. Ngay cả một số thương hiệu Việt dù đã có tên tuổi như cà phê hòa tan G7, nước mắm Masan, sữa TH TrueMilk..., vẫn chưa được người Nhật biết rộng rãi", ông thẳng thắn nhìn nhận.

Chuyên gia “mách nước” bí quyết thành công

Với góc nhìn của một chuyên gia, ông Ken tận tình “mách nước” cho doanh nghiệp Việt một số bí quyết để chinh phục thành công thị trường Nhật Bản.

Cụ thể, người Nhật sử dụng chữ Nhật, chữ Hán, với cách truyền thông marketing theo văn hóa đặc thù. Họ không đọc được chữ Việt, nếu cứ cố tình để chữ Việt Nam trên bao bì thì rất khó tiếp cận họ. Phải có song ngữ – đấy là yêu cầu bắt buộc.

Mặt khác, người Nhật có khẩu vị riêng. Họ không ăn cay quá hoặc mặn quá. Doanh nghiệp Việt cần điều chỉnh sản phẩm để phù hợp khẩu vị của họ.

Bao bì, mẫu mã là điểm tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Người Nhật không thích mẫu mã quá diêm dúa. Họ ưu tiên sự đơn giản trong thiết kế cũng như các chất liệu thân thiện môi trường.

Mặt khác, giá sản phẩm phải quy ra tiền Yên, không quy ra USD, vì người Nhật không thích dùng USD khi thanh toán.

Trong bối cảnh thương hiệu được coi là tài sản của doanh nghiệp, ông Ken khuyến nghị, nếu muốn tiếp cận thị trường Nhật, doanh nghiệp cần đầu tư nghiêm túc về nguồn lực, tài chính, tìm hiểu văn hóa bản địa để truyền thông thương hiệu phù hợp với nhu cầu của người Nhật.

Cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua, Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại Nhật Bản vừa được triển khai nhằm tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường nước ngoài nói chung, thị trường Nhật Bản nói riêng.

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là cầu nối văn hóa – kinh tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc nâng cao vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Ken cho rằng, những sự kiện như vậy chỉ thực sự hữu ích đối với doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt từ khâu sản xuất tới khâu quảng bá thương hiệu.

“Sự hỗ trợ từ GTN, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hay các hội đoàn khác, chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp thực sự chủ động”, ông Ken nói thêm.

Con đường chinh phục Nhật Bản đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và tinh thần sẵn sàng thay đổi từ chính doanh nghiệp Việt, để thương hiệu không chỉ là cái tên, mà còn là niềm tự hào về chất lượng và văn hóa Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.