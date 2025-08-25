Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 24/8 đã nhận định về tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời đưa ra những điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận tiềm năng.

"Trên thực tế, có một số quốc gia phương Tây đang tìm cách trì hoãn các cuộc đàm phán. Ông Zelensky cũng không cho thấy thiện chí khi đưa ra yêu sách phải gặp Tổng thống Putin bằng mọi giá", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng nói chuyện với ông Zelensky, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký kết bởi một đại diện mà Điện Kremlin cho là hợp pháp. "Việc ai là người sẽ ký thỏa thuận bên phía Ukraine là một vấn đề quan trọng, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ 1 năm trước", ông Lavrov nói.

Cũng theo ông Lavrov, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng phải bao gồm điều khoản Ukraine không gia nhập NATO và một cơ chế đảm bảo an ninh có thể chấp nhận được. Ngoài ra, Moscow muốn có sự bảo vệ dành cho cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine, đồng thời tiếp tục đàm phán về lãnh thổ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Phó Tổng thống Mỹ nói Nga đã nhượng bộ

Trong cuộc phỏng vấn ngày 24/8 với NBC, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Nga đã đưa ra "những nhượng bộ đáng kể" nhằm hướng tới một thỏa thuận kết thúc xung đột Ukraine.

"Tôi nghĩ rằng Nga đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Tổng thống Trump lần đầu tiên trong hơn 3 năm xung đột. Họ đã từ bỏ việc thay đổi chính quyền tại Kiev và chấp nhận việc phương Tây cung cấp một hình thức đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông Vance cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống Vance thừa nhận rằng Mỹ có thể cân nhắc áp đặt thêm trừng phạt với Nga, nhưng các động thái này khó có thể khiến Moscow chấp nhận ngừng bắn.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga rạng sáng 25/8 đã thông báo về việc hoàn tất trả trả 146 tù binh cho Ukraine. Phía Kiev cũng trả tự do cho số lượng binh lính Nga tương tự, kèm theo 8 người dân ở vùng Kursk bị bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái.

"Các binh lính Nga được trả tự do hiện đang được hỗ trợ tâm lý và y tế tại Belarus. Họ sẽ sớm trở lại Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các quan chức Nga tiết lộ, UAE là bên đóng vai trò trung gian và hỗ trợ nhân đạo trong cuộc trao đổi.