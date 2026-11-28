Ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh), những cô giáo không chỉ đến từng nhà gọi trẻ đi học mà còn kiên trì học tiếng Chứt để gần gũi, trò chuyện và hiểu học trò. Bằng tình yêu thương, sự tận tụy, các cô từng bước đưa trẻ em dân tộc Chứt đến lớp.

Đến từng nhà gọi trẻ, chăm từng bữa ăn

Bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Chứt với 46 hộ, 161 nhân khẩu. Nằm giữa những dãy núi Giăng Màn trùng điệp, cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Điều kiện kinh tế, đường sá cùng những khác biệt về ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt từng là rào cản đối với việc học tập của trẻ em trong bản.

Bản Rào Tre nơi có 46 hộ dân tộc Chứt sinh sống.

Để đưa trẻ đến trường, giáo viên không chỉ chờ học sinh đến lớp mà còn phải chủ động tìm đến từng gia đình, kiên trì vận động phụ huynh, chăm sóc và đồng hành cùng các em.

Tại điểm lớp ghép bản Rào Tre thuộc Trường Mầm non Hương Liên, cô Phan Thị Hoài Mơ và cô Nguyễn Thị Nhỏ đang đảm nhận việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô Mơ cho biết, năm học 2026-2027, điểm trường có 17 trẻ từ 2-5 tuổi, đều là con em đồng bào Chứt. Với các cô, công việc mỗi ngày thường bắt đầu từ rất sớm. Có những buổi sáng, khi nhiều gia đình trong bản còn chưa thức giấc, giáo viên đã đến từng nhà gọi trẻ dậy, giúp các em vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đưa đến lớp.

Hằng ngày cô giáo Mơ đến từng nhà gõ cửa, đón trẻ Chứt đến lớp.

Điểm trường cách nhà cô Mơ khoảng 27km. Đường đến nơi công tác quanh co, mùa nắng bụi bặm, mùa mưa trơn trượt. Thế nhưng, khó khăn lớn hơn cả là việc duy trì sĩ số khi nhiều phụ huynh bận đi nương rẫy, điều kiện chăm sóc con còn hạn chế.

"Năm học này, nhiều cháu cô giáo phải đến nhà tìm rồi đưa đến lớp. Điểm trường có hai cô, một cô chuẩn bị bữa sáng, cô còn lại đón trẻ. Phụ huynh nào báo con nghỉ thì thôi, còn thiếu cháu nào thì cô về bản tìm. Do đặc thù của trẻ em dân tộc, nhiều em có bố mẹ đi vắng, ở với ông bà hoặc được gửi nhà người thân nên việc tìm và đưa các em đến lớp cũng khá khó khăn", cô Mơ chia sẻ.

Cô giáo Mơ chủ động tiếp cận bà con để học hỏi thêm tiếng dân tộc Chứt

Trước đây, điểm lớp ghép có cô Hoàng Thị Hương, người đã có 24 năm gắn bó với trẻ em bản Rào Tre. Quãng thời gian ấy cũng là hành trình cô chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh dân tộc Chứt. Năm học này, cô Hương chuyển về điểm trường chính, lớp ghép được bố trí thêm cô Nguyễn Thị Nhỏ để cùng cô Mơ chăm sóc, dạy dỗ các em.

Cô Mơ bên cạnh trẻ em dân tộc Chứt.

Theo cô Mơ, bên cạnh việc chăm sóc trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau, rào cản ngôn ngữ cũng là thử thách không nhỏ. Ở nhà, các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng dân tộc nên khi mới đến lớp, nhiều trẻ chưa hiểu hoặc chưa thể diễn đạt bằng tiếng Việt. Trong khi đó, lớp ghép có trẻ từ 2-5 tuổi, đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt tổ chức hoạt động phù hợp với từng nhóm tuổi.

"Suốt 3 năm gắn bó với trẻ em dân tộc Chứt, tôi cố gắng học hỏi để hiểu tiếng nói của các em. Dù không viết được, nhưng khi các em giao tiếp bằng tiếng dân tộc, tôi gần như vẫn hiểu và nắm bắt được", cô Mơ nói.

Học tiếng dân tộc Chứt để hiểu về học trò

Nếu ở bậc mầm non, các cô giáo kiên trì chăm sóc, tạo nền nếp sinh hoạt cho trẻ thì ở bậc tiểu học, hành trình gieo chữ còn đòi hỏi sự thấu hiểu, bền bỉ và phương pháp giảng dạy phù hợp.

Một trong những người dành nhiều năm gắn bó với công việc ấy là cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch (Phân hiệu Hương Liên).

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cô Thưu về công tác tại Trường Tiểu học Hương Liên. Khi được phân công giảng dạy học sinh dân tộc Chứt, cô nhận ra muốn các em học tốt thì trước hết phải hiểu ngôn ngữ, phong tục và hoàn cảnh sống của học trò. Vì vậy, cô chủ động học tiếng Chứt để thuận lợi hơn trong giao tiếp, vận động phụ huynh và hướng dẫn học sinh.

Cô Hoàng Thị Thưu có hơn 10 năm gắn bó với trẻ em dân tộc Chứt.

Những ngày đầu nhận lớp, việc duy trì sĩ số là thử thách không nhỏ. Có những hôm mưa rét, học sinh không đến trường, cô phải vào bản gõ cửa từng nhà. Nhiều em còn rụt rè, chưa quen với môi trường học tập nên cô phải kiên trì gần gũi, động viên.

Cô Thưu cho biết, năm 2015, mô hình lớp ghép bậc tiểu học được triển khai tại Trường Tiểu học Hương Liên. Được giao phụ trách lớp, cô phải giảng dạy học sinh có từ hai đến ba trình độ khác nhau. Giáo viên phải chia học sinh thành từng nhóm, luân phiên hướng dẫn từng khối lớp. Với những em tiếp thu chậm, cô dành thêm thời gian kèm cặp để các em nắm chắc kiến thức.

"Hơn 30 năm trong nghề, trong đó có 10 năm gắn bó, giảng dạy học sinh dân tộc Chứt. Việc dạy các em gặp nhiều khó khăn bởi khả năng ghi nhớ và tiếp thu còn hạn chế. Trong những lần tiếp xúc với bà con, đi phổ cập đầu năm, tôi chủ động học hỏi thêm tiếng Chứt để hiểu học trò của mình. Nhiều năm gắn bó, đến nay khi các em giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc, tôi có thể hiểu được nội dung các em nói. Nhờ đó, công việc giảng dạy cũng thuận lợi hơn", cô Thưu chia sẻ.

Thầy giáo Đặng Khánh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Trạch (Phân hiệu Hương Liên), cho biết trước đây, học sinh dân tộc Chứt được tổ chức học theo mô hình lớp ghép. Tháng 5/2022, sau khi kiểm tra chất lượng, đoàn công tác của Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đánh giá học sinh lớp ghép đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng để học hòa nhập. Từ năm học 2022-2023, các em được chuyển sang học cùng bạn bè tại các lớp phổ thông.

Đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của trẻ em dân tộc Chứt ở Rào Tre. Những đứa trẻ từng rụt rè, gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Việt nay có cơ hội học tập trong môi trường chung, từng bước hòa nhập với bạn bè.

Cô Thưu cho biết, việc giảng dạy cho trẻ em dân tộc Chứt gặp khó khăn do đặc thù trẻ lâu nhớ, mau quên.

Nhận xét về đồng nghiệp, thầy Tùng cho biết cô Thưu là giáo viên tận tâm, trách nhiệm, luôn tìm tòi phương pháp phù hợp để giúp học sinh dân tộc Chứt tiến bộ. Ngoài giờ lên lớp, cô còn chủ động học tiếng Chứt để giao tiếp, tìm hiểu hoàn cảnh và gần gũi hơn với học trò.

Năm 2023, cô Thưu là một trong 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương vì thành tích đổi mới, sáng tạo trong quản lý và giáo dục.

"Cô Thưu là người gốc xã Hương Liên cũ, đã có hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường này. Ngoài giờ giảng dạy, cô học thêm tiếng Chứt, đủ để giao tiếp và hiểu hơn về học trò của mình. Vì thế, việc tiếp cận, hướng dẫn con chữ cho các em trở nên thuận tiện hơn", thầy Tùng nói.

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