Một tổ chức giám sát đã đệ đơn kiện ông Jared Kushner vì lo ngại việc ông này làm đặc phái viên trong chính quyền của Tổng thống Trump có thể gây ra xung đột lợi ích.

Theo The Hill, tổ chức giám sát Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW) ngày 14/10 đã đệ đơn kiện ông Jared Kushner, yêu cầu ông này dừng đảm nhiệm vai trò đặc phái viên Mỹ nếu không công khai tài chính cá nhân.

"Về cơ bản, vụ kiện này nhằm ngăn ông Kushner đảm nhiệm vị trí trong chính phủ và thực thi quyền lực nhà nước trái với Điều khoản Bổ nhiệm trong Hiến pháp. Ông Kushner đã không phải tuân thủ các nghĩa vụ về minh bạch và tránh xung đột lợi ích, trong đó có việc công khai thông tin tài chính trong quá trình bổ nhiệm", đơn kiện của CREW cho biết.

Tổ chức giám sát này nhấn mạnh, việc con rể của Tổng thống Donald Trump vừa là đại diện cho Mỹ, lại vừa điều hành một công ty đầu tư quản lý hàng tỷ USD tài sản thuộc sở hữu nước ngoài là không phù hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể Jared Kushner. Ảnh: X/@jaredkushner

"Ông Kushner chưa trải qua quá trình thẩm tra phù hợp cho vai trò trong chính phủ, trong khi hoạt động kinh doanh cá nhân ở nước ngoài làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về xung đột lợi ích", phía CREW lập luận.

Ngay lập tức, đội ngũ pháp lý của ông Kushner đã lên tiếng bác bỏ đơn kiện của CREW, gọi đây là động thái không có cơ sở pháp lý. Một luật sư của con rể Tổng thống Trump còn khẳng định rằng "các chuyên gia đạo đức công vụ đã xác nhận cách thức làm việc của ông Kushner tuân thủ quy định hiện hành".

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cũng bác bỏ đơn kiện nêu trên, cho biết hoạt động kinh doanh cá nhân của ông Kushner không liên quan đến các nhiệm vụ ngoại giao. Ngoài ra, ông Kushner cũng tự trả các khoản phí cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao trên cơ sở tự nguyện.

Theo The Hill, Điều khoản Bổ nhiệm trong Hiến pháp Mỹ cho phép tổng thống lựa chọn các quan chức cấp cao cho chính phủ, sau đó đệ trình lên Thượng viện phê chuẩn. Ông Kushner được bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ vào tháng 2 theo cách này.

Doanh nhân Jared Kushner là chồng của Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Trump. Cùng với đặc phái viên Steve Witkoff, ông Kushner là nhân vật đại diện cho Mỹ trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Israel - Hamas, Nga - Ukraine và Mỹ - Iran.