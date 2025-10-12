Được Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2004, với sự đồng hành tổ chức và tài trợ chính của VNPT, giải thưởng Nhân tài Đất Việt đến nay đã ghi dấu gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển.

Năm 2025, với chủ đề “Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo”, giải thưởng bao gồm các lĩnh vực: Công nghệ số, Y dược, Tuổi trẻ sáng tạo, Khuyến học - Tự học thành tài và giải Cống hiến. Trong đó, Công nghệ số luôn là lĩnh vực cốt lõi.

Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt 2025” lĩnh vực Công nghệ số ghi nhận 168 sản phẩm dự thi, gồm 46 sản phẩm tham dự ở hạng mục “Công nghệ số Thành công” và 122 sản phẩm “Công nghệ số Triển vọng”.

Hội đồng Giám khảo Sơ khảo giải thưởng "Nhân tài Đất Việt 2025" thống nhất lựa chọn 18 đại diện tiêu biểu có tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn và khả năng phát triển cao vào vòng Chung khảo.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan với chuyên môn cao, Hội đồng Giám khảo Sơ khảo lĩnh vực Công nghệ số giải thưởng “Nhân tài Đất Việt 2025” đã lựa chọn được 18 sản phẩm xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung khảo, gồm 8 sản phẩm “Công nghệ số Thành công" và 10 sản phẩm “Công nghệ số Triển vọng”.

Danh sách 10 sản phẩm "Công nghệ số Triển vọng" vào Chung khảo.

Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, diễn ra trong bối cảnh làn sóng công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt năm nay không chỉ thể hiện sự cập nhật công nghệ mà còn cho thấy tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của các tác giả trong việc tạo ra giải pháp phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Danh sách 8 sản phẩm "Công nghệ số Thành công" vào Chung khảo.

Các sản phẩm năm nay thể hiện rõ xu hướng ứng dụng công nghệ lõi như AI, Big Data, blockchain, điện toán đám mây, IoT, điện toán lượng tử, được triển khai trong nhiều lĩnh vực thiết yếu: an ninh mạng, giáo dục, y tế, cảnh báo thiên tai, quản trị doanh nghiệp, hành chính công, góp phần trực tiếp vào xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu quốc gia.

Ở mỗi hệ thống giải thưởng “Nhân tài Đất Việt 2025” lĩnh vực Công nghệ số, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng, cùng các giải thưởng giá trị khác từ các đơn vị tài trợ.

Theo Ban tổ chức, ngay sau vòng Sơ khảo, Hội đồng Giám khảo sẽ tiến hành khảo sát thực tế các sản phẩm lọt vào Chung khảo tại các điểm ứng dụng trên toàn quốc nhằm có cái nhìn toàn diện về hiệu quả, tính bền vững và khả năng thương mại hóa của sản phẩm.

Tại vòng Chung khảo dự kiến diễn ra ngày 25/10, các tác giả sẽ có cơ hội được thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo và Hội đồng phản biện. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào 20h ngày 27/10 tại Hà Nội.