Tối 2/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố danh sách 10 phường, xã có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất trên cả nước. Đây là thống kê dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung của Cục CSGT (từ ngày 1/7 đến 1/9).

Đáng chú ý, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) đứng đầu cả nước về số người vi phạm giao thông, với 2.189 trường hợp; xếp sau là phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) có 1.768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) có 1.609 trường hợp vi phạm; phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) ghi nhận 1.558 trường hợp vi phạm.

Số liệu được Cục CSGT phân tích từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Đình Hiếu

Xếp ở vị trí thứ 5 là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) với 1.482 trường hợp vi phạm; tiếp đó là phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với 1.478 trường hợp vi phạm; các vị trí tiếp theo đều thuộc TP.HCM là phường Chánh Hưng với 1.467 trường hợp vi phạm; phường Bình Đông với 1.466 trường hợp vi phạm; phường Phú Định với 1.437 trường hợp vi phạm; phường Bình Hưng Hoà với 1.428 trường hợp vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, các trường hợp vi phạm đều thường trú tại địa bàn, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ đó, cảnh sát sẽ có các giải pháp đồng bộ, lập lại trật tự an toàn giao thông", đại diện Cục CSGT phân tích.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn quản lý.