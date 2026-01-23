Tổng thống Nga Putin (trái) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Tass và đài CNN dẫn lời Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga cho hay cuộc tham vấn giữa ông Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump "diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và đặc biệt có ý nghĩa". Ông Ushakov nói thêm: "Tôi có thể nói rằng cuộc gặp diễn ra dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối".

Theo Điện Kremlin, cuộc gặp được tổ chức ngay sau khi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow vào tối 22/1 với hy vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đầu tháng 12 năm ngoái, một cuộc gặp giữa Nga và Mỹ đã kéo dài gần 5 giờ.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nói với các nhà thương thuyết Mỹ rằng giải pháp lâu dài để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sẽ không thể đạt được nếu các vấn đề lãnh thổ không được giải quyết trước.

Theo ông Ushakov, tại cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, Tổng thống Putin đã thảo luận về khả năng quyên góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump. Song, việc này chỉ diễn ra khi một số tài sản của Nga ở Mỹ được giải tỏa lệnh đóng băng và một hiệp ước hòa bình giữa Nga - Ukraine được ký kết.

Moscow xác nhận cuộc họp 3 bên giữa các quan chức Mỹ, Ukraine và Nga sẽ diễn ra ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Phái đoàn đàm phán Nga sẽ do ông Igor Olegovich Kostyukov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự (GRU) dẫn đầu.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra vào các ngày 23 - 24/1.