Theo hãng thông tấn TASS, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã kết thúc vào rạng sáng nay (3/12) sau gần 5 giờ thảo luận.

Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, ông Yuri Ushakov, trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin, nói rằng nhà lãnh đạo Nga và đặc phái viên Mỹ trong cuộc gặp chưa đạt được sự thỏa hiệp và ở thời điểm hiện tại “chưa có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Video: Phái đoàn Mỹ (trái) gặp Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga. Nguồn: RT

Ông Ushakov chia sẻ: “Một số đề xuất của Mỹ đối với Nga có thể chấp nhận được, trong khi một số khác lại không phù hợp. Vấn đề lãnh thổ cũng được thảo luận trong cuộc gặp”.

Khi nhận được câu hỏi liệu nền hòa bình có tiến gần hơn hay bị đẩy xa hơn sau các cuộc đàm phán, ông Ushakov nhấn mạnh “chắc chắn không bị đẩy xa hơn”.

Trợ lý của Tổng thống Nga sau đó nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra tùy thuộc vào tiến độ đạt được trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo ông Ushakov, cả Nga và Mỹ sẽ tiếp tục những cuộc đàm phán ở cấp đại diện và trợ lý.

Quan chức Nga cũng nêu vai trò của ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.

“Có thể nói ông ấy là một gương mặt mới, nhưng cùng với đặc phái viên Witkoff, ông ấy đã làm việc rất hiệu quả ở Trung Đông. Các thỏa thuận về Dải Gaza không chỉ là thành quả của ông Witkoff và các đại diện khác của Mỹ, mà còn có cả ông Jared. Ông ấy đã tham gia vào các tài liệu giữa Nga – Mỹ và Ukraine. Theo tôi hiểu, ông ấy tham gia tích cực vào việc chuẩn bị các tài liệu chuyển giao cho chúng tôi”, ông Ushakov nói thêm.

Theo TASS, Tổng thống Nga Putin trong cuộc hội đàm với ông Witkoff cũng thảo luận về vấn đề hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington, và ông Ushakov nhận xét rằng có một triển vọng to lớn trong việc hợp tác giữa hai nước.

Trang thông tấn RIA Novosti cho hay, đặc phái viên Witkoff sau khi kết thúc các cuộc hội đàm ở Điện Kremlin đã đến Đại sứ quán Mỹ tại Nga.

Video: RIA Novosti/Telegram