Theo đài RT, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev ngày 3/5 đã lên tiếng về việc Spirit Airlines ngừng hoạt động, mô tả hãng hàng không này là "nạn nhân" đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử.

"Hãng hàng không Spirit Airlines đã sụp đổ. Họ là nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng, vốn là hệ quả từ cuộc xung đột Iran. Hãng này đã không thể duy trì hoạt động khi giá nhiên liệu máy bay tăng vọt từ 2,5 USD lên 4 USD/gallon và buộc phải sa thải 17.000 nhân viên", ông Dmitriev cho biết.

Ông Dmitriev nhấn mạnh các nỗ lực cứu trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thành công khi chủ sở hữu Spirit Airlines từ chối đề xuất nhận 500 triệu USD từ chính phủ Mỹ để đổi lấy 90% cổ phần của hãng bay.

Hãng hàng không Spirit Airlines của Mỹ dừng hoạt động vì khủng hoảng năng lượng. Ảnh: NYT

Trong những tháng qua, việc Mỹ và Iran liên tục đối đầu ở eo biển Hormuz đã khiến tình trạng khan hiếm nhiên liệu máy bay ngày càng trầm trọng, đặc biệt ảnh hưởng tới các hãng hàng không giá rẻ như Spirit Airlines.

Theo giới quan sát, tình trạng khó khăn với các hãng hàng không sẽ còn kéo dài trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo giá năng lượng toàn cầu sẽ giảm vào cuối năm 2026.

"Giá dầu thế giới có thể bắt đầu giảm trong vòng 3 - 9 tháng tới. Hiện có hàng trăm tàu chở dầu đang bị kẹt ở eo biển Hormuz, nhưng số dầu này sẽ sớm được đưa ra thị trường. Khi cuộc xung đột Iran kết thúc, giá năng lượng sẽ thấp hơn nhiều so với đầu năm hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm 2025", ông Bessent phát biểu hôm 3/5.