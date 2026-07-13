Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng gặp lại Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản sau 2 năm. Tháng 8/2024, ông Kihara Minoru thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược của cả hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, chuyến thăm Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản vào đầu tháng 5 năm nay là dấu mốc quan trọng, tạo động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Ông cho biết, chuyến thăm Nhật Bản lần này thể hiện mong muốn của Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng. Ông trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã sắp xếp chương trình rất ý nghĩa và dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị.

Theo Đại tướng, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng được củng cố, tăng cường, với kết quả thực chất, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam với việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Bộ Quốc phòng.

Nhật Bản luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên cơ sở khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Ông Kihara Minoru khẳng định, Chính phủ Nhật Bản ủng hộ quân đội hai nước tăng cường hợp tác; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Ông tin tưởng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ có những bước phát triển mới vững chắc.

Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Thứ trưởng Văn phòng Nội các Nhật Bản Miyazaki Masahisa. Đoàn đã trao đổi, nghe giới thiệu về nhà trường và tham quan một số lớp học.

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đón Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang đánh dấu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau 5 năm. Ngày 12/7, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đã ra sân bay đón Đại tướng Phan Văn Giang. Hôm nay, hai lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ có cuộc hội đàm.