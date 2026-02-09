Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Japan Times

Theo kết quả do đài NHK tổng hợp, LDP giành được 316 trong số 465 ghế tại Hạ viện quyền lực, vượt xa con số 233 ghế cần thiết để đạt đa số. Như vậy, LDP có tỷ lệ đại diện tại Hạ viện cao hơn bất kỳ đảng nào khác trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến.

Phát biểu trước báo giới sau khi các dự báo của truyền thông cho thấy đảng LDP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm, bà Takaichi nói: "Chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài khóa có trách nhiệm và chủ động. Chúng tôi sẽ ưu tiên sự bền vững của chính sách tài khóa và đảm bảo các khoản đầu tư cần thiết".

Hãng tin Al Jazeera cho biết, mặc dù bà Takaichi rất được lòng dân nhưng đảng cầm quyền LDP - đã nắm quyền ở Nhật trong phần lớn 7 thập niên qua, đang gặp khó khăn do các vấn đề về tài chính và bê bối tôn giáo. Do đó, nữ Thủ tướng đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm với hy vọng xoay chuyển vận mệnh chính trị của đảng.

Hôm qua (8/2), bất chấp thời tiết mùa đông với lượng tuyết rơi dày kỷ lục ở một số vùng, người dân vẫn đi bỏ phiếu. Ông Kazushige Cho, 54 tuổi cho hay: "Tôi cảm thấy bà Takaichi đang tạo ra một định hướng, như cả nước đang cùng nhau tiến lên. Điều đó làm tôi thực sự ấn tượng".

Craig Mark, giảng viên tại Đại học Hosei nhận xét, thành công rõ ràng của bà Takaichi có thể giúp đảng LDP áp đảo các đảng đối lập. "Về cơ bản, bà Takaichi có thể thúc đẩy bất kỳ đạo luật nào bà ấy muốn cho dù đó là ngân sách kỷ lục vừa được phê duyệt hay chi tiêu quốc phòng. Đây cũng là cơ hội rất lớn để Thủ tướng Takaichi thay đổi hình ảnh của đất nước, vốn được duy trì là một quốc gia theo chủ nghĩa hòa bình", ông Mark nói. Hiến pháp Nhật Bản sau Thế chiến II không chính thức công nhận quân đội và chỉ giới hạn nó ở khả năng tự vệ trên danh nghĩa.