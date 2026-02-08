Ảnh: Japan Times

Tuyết rơi dày đặc làm giao thông đường không bị gián đoạn, hãng hàng không All Nippon Airways phải hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ nhiều địa điểm, gồm cả sân bay Haneda ở Tokyo, ảnh hưởng tới 12.000 hành khách. Một số trường học phải hoãn kỳ thi tuyển sinh do thời tiết xấu như Đại học Hosei và Đại học Chuo.

Video: Euro News

Tờ Japan Times đưa tin, hôm nay, tuyết phủ trắng nhiều khu vực ở thủ đô Tokyo khi hệ thống áp suất mùa đông bao trùm cả nước. Tính đến 16h chiều nay theo giờ địa phương, quận Chiyoda ở trung tâm Tokyo ghi nhận khoảng 5cm tuyết rơi. Trong khi đó, các tỉnh lân cận Chiba, Saitama và Ibaraki cũng chứng kiến ​​lượng tuyết rơi lên đến 9cm ở một số khu vực.

Ảnh: Japan Times

Các quan chức cảnh báo nhiệt độ đóng băng đã khiến đường sá trở nên trơn trượt, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông và chậm trễ giao thông công cộng trên toàn khu vực đô thị Tokyo.

Theo NHK, hơn một trăm vụ tai nạn do đường trơn trượt đã xảy ra ở tỉnh Ibaraki từ tối thứ Bảy (7/2) đến sáng nay. Tại Tokyo, một vụ tai nạn liên hoàn bảy xe trên cầu Tsukuji Ohashi ở quận Chuo vào sáng nay đã khiến sáu người bị thương, trong đó có hai cảnh sát bị gãy cổ và lưng.