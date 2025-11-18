Ngày 18/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô tải làm rơi bùn nhão xuống phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Trước đó, tối 16/11, bùn nhão rơi vãi trên phố Tôn Đức Thắng khiến nhiều người đi xe máy qua đây bị trượt ngã.

Bùn nhão rơi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Ảnh: M.Đức

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương xác minh, truy tìm và xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển xe tải làm rơi bùn nhão ra đường là anh N.H.N. (SN 1988, trú tại Hà Nội).

CSGT lập biên bản với tài xế N.H.N. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, anh N. thừa nhận đã điều khiển xe tải BKS 29C-907.XX chở bùn lưu thông qua khu vực trên. Do bùn nhão, khi vào cua, một lượng bùn bị rơi xuống đường nhưng anh không phát hiện ra.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp vận tải cũng cho biết, ngay khi nhận được thông báo, đơn vị đã chủ động cử lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N. về hành vi điều khiển xe chở đất, bùn để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 2-4 triệu đồng.