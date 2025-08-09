Đất nền sau sốt: Nhà đầu tư nghe ngóng, giá bắt đầu điều chỉnh mạnh

Theo báo cáo tình hình biến động giá bất động sản trong tháng 7/2025 của Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), thị trường đất nền thứ cấp tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các địa phương. Một số khu vực tăng giá đáng kể, trong khi không ít dự án lại giảm sâu so với tháng trước.

Theo dữ liệu từ một đơn vị tư vấn bất động sản, sau giai đoạn tăng trưởng nóng đầu năm đến nay, phân khúc đất nền giảm nhiệt rõ rệt, với sự sụt giảm 19% mức độ quan tâm toàn thị trường.

Cả mức độ quan tâm và nguồn cung đất nền đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư.

Siêu cao ốc nghìn tỷ ‘trơ xương’ bên bờ vịnh Nha Trang, ngân hàng ‘mắc kẹt’ vốn

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (còn gọi là dự án Laluna) cao 38 tầng, sở hữu vị trí đắc địa bên bờ vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhưng 'đắp chiếu' nhiều năm.

Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (còn gọi là dự án Laluna), nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch ở Nha Trang, do Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền làm chủ đầu tư. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh việc chậm tiến độ, dự án Laluna còn vướng lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Cụ thể, từ năm 2018-2019, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ để huy động vốn. Nhiều khách hàng đã thanh toán tới 95-97% giá trị căn hộ.

Tuy nhiên, dự án đã quá hạn bàn giao hơn 3 năm so với cam kết trong hợp đồng. Ngoài việc dừng thi công, khoản nợ cho dự án này cũng bị ngân hàng rao bán đấu giá.

Thay đổi cách xây dựng bảng giá đất: Cân đối giữa sức dân và nguồn thu ngân sách

Liên quan đến bảng giá đất, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Điều 159. Theo đó, cơ quan này đưa ra hai phương án.

Theo đó, bảng giá đất tại các địa phương sẽ được ban hành 5 năm một lần và sẽ có hệ số điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với chu kỳ 5 năm. Đây là khác biệt lớn so với quy định của Luật Đất đai 2024, khi bảng giá đất được ban hành hằng năm.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cho hay, phương án điều chỉnh bảng giá đất 5 năm một lần kèm hệ số điều chỉnh hàng năm là một cải tiến thể hiện tư duy linh hoạt, hài hòa giữa tính ổn định pháp lý và khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Tuy nhiên, xây dựng hệ số điều chỉnh cần dựa trên dữ liệu thị trường minh bạch, cập nhật liên tục, có sự tham gia của các bên liên quan. Cần công khai hệ số, phương pháp tính và có cơ chế khiếu nại minh bạch để tránh khiếu kiện kéo dài.

Hà Nội sắp bán chung cư từ 18 triệu/m2, ai không phải bốc thăm giành suất mua?

Từ nay đến cuối năm, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội dự kiến đủ điều kiện mở bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua, với mức giá dao động từ hơn 18 đến 27 triệu đồng/m2.

Với giá thấp hơn 2-3 lần so với mặt bằng chung cư hiện nay, thông tin về thủ tục mua nhà ở xã hội được nhiều người quan tâm.

Năm 2023, 1.300 khách hàng tham gia bốc thăm chọn 149 suất mua nhà tại dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Bộ Xây dựng cho biết, tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định: Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Cũng theo Bộ Xây dựng, pháp luật không phân biệt người đứng đơn là nữ giới độc thân hay đã kết hôn. Dù thuộc trường hợp nào, người đăng ký mua nhà ở xã hội đều phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định 100/2024.

‘Đại gia xe sang' ôm đất vàng Võ Văn Kiệt: Mua 542 tỷ, 3 năm sau rao 1.130 tỷ

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco; HoSE: HAX) vừa công bố thông tin bất thường về kết quả bán đấu giá công khai lô đất tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TPHCM.

Lô đất có diện tích 6.282,6 m2, được Haxaco thống nhất đưa ra đấu giá với mức giá không thấp hơn 1.130 tỷ đồng, tương đương khoảng 180 triệu đồng/m2.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TPHCM đã ra thông báo mời chào tham gia đấu giá, nhưng đến hết ngày 31/7 vẫn không có khách hàng nào mua hồ sơ. Do đó, phiên đấu giá lô đất của Haxaco, dự kiến tổ chức vào sáng 5/8, không thể diễn ra.

Trước đó, tổng số tiền Haxaco bỏ ra để sở hữu lô đất này khoảng 542 tỷ đồng. Nếu bán được với giá 1.130 tỷ đồng, Haxaco sẽ ghi nhận khoản lãi gần 600 tỷ đồng sau khoảng 3 năm đầu tư.