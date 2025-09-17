Một công dân cho biết có 300m2 đất trồng cây hằng năm khác. Đất phù hợp quy hoạch là đất ở, đủ điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Công dân thắc mắc: Khi xin phép chuyển 100m2 đất trồng cây hằng năm sang đất ở có phải lập thủ tục tách thửa trước, hay có thể nộp hồ sơ chuyển mục đích mà không cần tách thửa, sau đó mới thực hiện tách thửa tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay đây là trường hợp cụ thể, nên Bộ chỉ dẫn một số quy định về nguyên tắc trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

Căn cứ quy định trên, trường hợp chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất ở thì phải thực hiện tách thửa. Tuy nhiên, việc tách thửa và chuyển mục đích có thể tiến hành đồng thời trong cùng một bộ hồ sơ.

Trình tự, thủ tục tách thửa đất được quy định tại mục I, nội dung C, Phần V của Phụ lục 1 Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết.