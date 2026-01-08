Một công dân phản ánh, gia đình đang quản lý, sử dụng thửa đất diện tích 364m2 (8x45,5m), mua lại của người dân địa phương.

Năm 1996, UBND cấp huyện cho phép gia đình làm thủ tục chuyển nhượng 100m2 đất ở. Phần diện tích còn lại chưa có giấy tờ nhưng gia đình vẫn rào giậu, trồng cây, sử dụng ổn định, không phát sinh tranh chấp.

Đến năm 2019, UBND cấp huyện hướng dẫn gia đình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho phần diện tích còn lại. Tuy nhiên, đến năm 2021, cơ quan chức năng lại trả lời rằng thửa đất dù đủ điều kiện nhưng không được cấp sổ đỏ do đã có quyết định thu hồi đất, căn cứ khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Công dân cho biết, thực tế chỉ có 160m2 (8x20m) nằm trong quyết định thu hồi đất, trong khi quyết định này được ban hành từ năm 2001 đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi, vậy gia đình có thuộc trường hợp đủ điều kiện để xem xét cấp sổ đỏ hay không? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Trường hợp không được cấp thì lý do cụ thể là gì?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai và căn cứ vào các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền được giao.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng nêu ý kiến về nguyên tắc.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai, một trong các trường hợp người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận là "đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện".

Trường hợp quyết định đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện thì người đang sử dụng đất được thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo quy định tại các Điều 137, 138, 139, 140 và 141 của Luật Đất đai năm 2024, Mục II và Mục V nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo đó đã quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể, gồm 11 bước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.