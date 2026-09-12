Sáng 12/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đối với dự án luật.

Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Luật Trang thiết bị y tế, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2027. Trong thời gian chưa có luật chuyên ngành, các quy định về trang thiết bị y tế hiện chủ yếu được nêu tại Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số nội dung cần thiết vào quá trình sửa đổi luật, tập trung vào quản lý, giám sát hoạt động phân phối và giá trang thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát những quy định liên quan đến phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế với mục tiêu tăng cường công khai, minh bạch về giá, đồng thời giảm các đầu mối phân phối, hạn chế tầng nấc trung gian trong chuỗi cung ứng.

Một nội dung quan trọng là đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế đồng bộ, thống nhất, liên thông và dùng chung. Các thông tin liên quan đến trang thiết bị y tế sẽ được cập nhật, quản lý tập trung, phục vụ công tác quản lý cũng như truy xuất nguồn gốc.

Bộ Y tế cũng đề xuất bảo đảm công khai, minh bạch về niêm yết giá, kê khai giá và thông tin về các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế. Cơ quan quản lý nhà nước phải có đầy đủ thông tin về giá bán, đồng thời các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể tiếp cận thông tin tham khảo về giá trên thị trường.

Qua đó, các cơ sở y tế có thêm cơ sở so sánh, đối chiếu giữa giá trúng thầu và giá giao dịch thực tế, kịp thời cảnh báo những trường hợp có mức giá bất hợp lý, phục vụ xây dựng hồ sơ và tổ chức mua sắm theo quy định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất cho phép chủ đầu tư, cơ sở y tế được trực tiếp đàm phán giá, mua sắm và nhập khẩu trang thiết bị y tế từ nhà sản xuất, chủ sở hữu trang thiết bị y tế khi hai bên thống nhất phương án và bảo đảm các yêu cầu về dịch vụ sau bán hàng, bảo trì, bảo dưỡng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, với trang thiết bị y tế, việc mua máy móc, thiết bị chỉ là bước đầu, sau đó còn phát sinh nhiều chi phí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng và vật tư tiêu hao. Việc tạo điều kiện để cơ sở y tế tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung và giảm các khâu trung gian.

Minh bạch về giá và trang thiết bị y tế phải gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc

Cũng theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà quán triệt tinh thần kết luận của Thủ tướng, đó là minh bạch về giá và trang thiết bị y tế phải gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý phải nắm được đầy đủ thông tin, dữ liệu để thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: VGP

Về công khai, minh bạch trong niêm yết, kê khai giá và hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng chỉ rõ 3 vấn đề lớn cần tập trung giải quyết, gồm: cắt giảm các khâu trung gian; bảo đảm minh bạch, trong đó có minh bạch về giá và trang thiết bị y tế; bảo đảm dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển.

Minh bạch về giá và trang thiết bị y tế phải gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý phải nắm được đầy đủ thông tin, dữ liệu để thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Về cơ chế mua sắm, Phó Thủ tướng lưu ý đến việc cải cách căn bản cơ chế đấu thầu, đặt hàng, đồng thời phát huy đấu thầu tập trung và đàm phán giá.

Theo Phó Thủ tướng, đây là những phương thức được nhiều nước triển khai hiệu quả. Trong điều kiện Việt Nam thì có thể nghiên cứu, áp dụng linh hoạt nhiều phương thức, từ đấu thầu tập trung, đấu thầu tại từng cơ sở y tế đến đàm phán giá với nhà sản xuất và các phương thức phù hợp khác. Việc đa dạng hóa phương thức mua sắm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đấu thầu, đồng thời cắt giảm các khâu trung gian trong chuỗi cung ứng.