Trả lời ĐB Nguyễn Quang Huân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, sẽ kiểm tra thực tiễn triển khai thực hiện và xử lý.

Về số trạm thu phí theo Nghị quyết 612, Bộ đã triển khai nhưng nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với nhà đầu tư. Nhà nước hay doanh nghiệp đều bình đẳng khi ký hợp đồng. Thực tiễn liên quan đến các trạm thu phí, Bộ trưởng cho biết, có trạm đã xử lý được, có trạm cần tiếp tục đàm phán.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, phải đàm phán với các bên liên quan như các ngân hàng, nhà đầu tư.

Nhiều dự án không phải lỗi do nhà đầu tư, không phải do Nhà nước mà do nhu cầu thực tiễn phát sinh, yêu cầu đòi hỏi về sự phát triển nên cần mở thêm tuyến. Chúng tôi cũng rất trách nhiệm.

Trả lời về xử lý trạm BOT mà ĐB Thu Nguyệt nêu, Bộ trưởng cho biết, phải làm theo quy trình, Bộ là cơ quan quản lý Nhà nước, đang làm hết sức mình, tháo gỡ triệt để, bảo vệ nhà đầu tư dự án BOT do điều kiện khách quan bị ảnh hưởng quyền lợi. Nhiều trạm làm xong rồi nhưng không được thu phí do dân không đồng ý. Căn cứ vào hợp đồng đã ký để xử lý mà không phải có đặc quyền, đặc lợi cho nhà đầu tư.

Liên quan đến giảm giá phí BOT trong 5km cho người dân Buôn Hồ, tiếp nhận một số phản ánh của đại biểu, Bộ trưởng cho biết sẽ trực tiếp kiểm tra, rà soát các nội dung cụ thể. Nếu đã hứa thì phải giảm, còn doanh thu BOT mà giảm thì căn cứ vào hợp đồng để xử lý

Trả lời ĐB Trần Anh Tuấn liên quan đến dự án PPP sau đó phải chuyển sang đầu tư công, Bộ trưởng cho biết, đây cũng là trăn trở của cá nhân ông và ngành, từ khi ban hành luật PPP đến nay chưa kêu gọi được nhiều doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.

Chính vì vậy, Bộ đang nghiên cứu đề xuất giải pháp để thu hút mạnh nguồn đầu tư PPP. Bởi nhu cầu đầu tư hạ tầng cần 462.000 tỷ, đến giờ mới bố trí được 66% nên rất cần nguồn vốn xã hội hóa. Phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, cần tạo được niềm tin, sự bình đẳng cho doanh nghiệp thông qua xem xét có điều chỉnh phù hợp, hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm tính ổn định của chính sách, trường hợp thay đổi cơ chế chính sách thì điều khoản chuyển tiếp như thế nào; bên cạnh đó, tháo gỡ các vấn đề liên quan đến ngân hàng.

Thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến, mời gọi đầu tư các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tháo gỡ khó khăn, huy động tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Về 2 cao tốc TP.HCM-Trung Lương và TP.HCM-Long Thành, Bộ GTVT sẽ trình Thủ tướng phương án đầu tư tuyến Trung Lương (vì đây là tuyến có lưu lượng rất đông), Bộ đang có đề xuất. Còn với dự án TP.HCM-Long Thành, Bộ trưởng cho biết sẽ phối hợp với nhà đầu tư để nghiên cứu mở rộng vì còn liên quan đến dự án sân bay Long Thành.

Về câu hỏi đầu tư trạm dừng nghỉ, Bộ trưởng cho biết, đây là vấn đề bất cập, nhiều tuyến đã có. Ngay từ đầu năm, Bộ đã chỉ đạo phải làm bù, xây dựng thông tư hướng dẫn và tổ chức đấu thầu khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ. Sắp tới sẽ đấu thầu 8 trạm, nhưng có vấn đề liên quan đến quy mô, trước đây quy chuẩn khoảng 1ha, nhưng giờ không làm được phải tối thiểu 3ha. Bộ GTVT đang rất quyết liệt, cam kết với các ĐBQH khi hoàn thành tuyến Bắc Nam giai đoạn 2 thì sẽ có đầy đủ trạm dừng nghỉ.

Liên quan đến đường gom dân sinh, Bộ trưởng thừa nhận có một số tuyến chính còn một phần đường gom, dân sinh chưa hoàn thành. Còn khoảng 30-40% đường dân sinh chưa hoàn chỉnh. Bộ đã chỉ đạo và yêu cầu hoàn thành trước 30/6.