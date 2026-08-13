Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm nay, nhóm ngành Báo chí và Xuất bản xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT trên thang điểm 40, trong đó môn Ngữ văn nhân hệ số 2. Ở nhóm này, ngành Báo chí với chương trình đào tạo Báo truyền hình có điểm chuẩn cao nhất với 32,83 điểm (tổ hợp D14), còn chương trình đào tạo Ảnh báo chí thấp nhất với 28,1 điểm (tổ hợp D01).

Nếu so với năm 2025, điểm chuẩn nhiều chương trình đào tạo của ngành Báo chí giảm rõ rệt, khoảng 3-6 điểm. Chẳng hạn, điểm chuẩn ngành Ảnh báo chí theo tổ hợp D01 giảm từ mức 34,08 điểm năm 2025 xuống còn 28,1 điểm năm nay, tức giảm gần 6 điểm; các tổ hợp khác cũng tương tự. Báo mạng điện tử cũng giảm điểm chuẩn theo tổ hợp D01 từ 34,57 điểm xuống 31,3 điểm.

Tương tự, ngành Báo truyền hình giảm điểm chuẩn từ 35,71 ở năm 2025 (tổ hợp D14) xuống còn 32,83 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, năm 2026 ngành Báo chí lấy điểm chuẩn 22 ở tất cả các tổ hợp và phương thức xét tuyển. Năm ngoái, ngành Báo chí của trường này có điểm chuẩn 28,2 điểm với tổ hợp C00; 24,70 điểm ở tổ hợp D01; các tổ hợp D14, D15, D66, C03, C04 đều trên 25 điểm.

Qua một số cơ sở đào tạo, điểm chuẩn ngành Báo chí năm nay nhìn chung thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, mức giảm cần được đặt trong bối cảnh chung của phương án tuyển sinh năm 2026, thay vì chỉ quy về sức hút của ngành.

Mức điểm chuẩn giảm nằm trong dự báo

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, mức điểm chuẩn năm nay (khoảng 22-26 điểm) nằm trong dự báo của nhà trường. Theo ông Sơn, một trong những yếu tố tác động đến mặt bằng điểm chuẩn chung là việc trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn không còn dùng tổ hợp C00 để xét tuyển ở 14/29 ngành đào tạo. Đồng thời, nhà trường xây dựng độ chênh 1,5 điểm giữa tổ hợp C00 với các tổ hợp khối A và D trong chiến lược tuyển sinh.

Ông Sơn cho rằng, sự thay đổi điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2026 so với năm 2025 cần được nhìn trong tổng thể những thay đổi về tổ hợp và phương thức xét tuyển, thay vì chỉ xem đây là sự thay đổi về sức hút của ngành.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD - ĐT, cho rằng không thể dùng mức điểm trúng tuyển ngành Báo chí của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 ở tổ hợp khối C00 (28,2 điểm) để so sánh một cách cơ học với mức điểm năm 2026 xét theo các tổ hợp khác (22 điểm). “Không thể từ hai con số điểm trúng tuyển ở hai tổ hợp khác nhau, trừ đi để nói rằng giảm hơn 6 điểm, rồi suy ra ngành Báo chí giảm mạnh sức hút. Hai con số 28,2 và 22 không cùng một thước đo”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cho rằng, điểm trúng tuyển ngành Báo chí năm 2026 giảm là một dữ kiện đáng chú ý và có thể là tín hiệu cho thấy sức hút của nhóm ngành này đang thay đổi. Song tín hiệu khác với kết luận. “Dù điểm trúng tuyển ngành Báo chí giảm là điều rõ ràng, muốn khẳng định nguyên nhân nằm ở triển vọng nghề nghiệp, sự thu hẹp của các cơ quan báo chí, tác động của AI vào công việc hay sự dịch chuyển sở thích của người học thì còn cần thêm dữ liệu”, ông Vinh nói.

Các ngành đào tạo truyền thông vẫn giữ mức điểm chuẩn cao

Trong khi nhiều chuyên ngành Báo chí giảm điểm, các ngành đào tạo gắn với truyền thông vẫn duy trì mức điểm đầu vào cao, cho thấy sức hút trong lĩnh vực này đang có sự phân hóa.

Xét theo thang điểm 30, điểm chuẩn các ngành Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dao động từ 25,33 đến 27,23 điểm. Đáng chú ý, ngành Truyền thông đa phương tiện và ngành Quan hệ công chúng (chương trình đào tạo Truyền thông marketing) cùng có mức điểm chuẩn 27,23, thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện.

Còn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, trong khi ngành Báo chí lấy 22 điểm, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 25,5 điểm, cao hơn ngành Báo chí 3,5 điểm và là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường năm nay.