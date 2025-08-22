Xét điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 16 điểm, các tổ hợp còn lại là 15 điểm.

Phương thức xét học bạ tổ hợp ba môn cả năm lớp 12, điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 19 điểm, các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm.

Phương thức xét điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm chuẩn là 18 điểm.

Đối với phương thức xét thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn là 600.

Đối với phương thức xét tuyển kỳ thi V-SAT, điểm chuẩn là 225 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM cao nhất là 21, thuộc về ngành Quan hệ quốc tế. Các ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế có mức điểm trúng tuyển cao thứ 2, là 20 điểm. Các ngành Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm trúng tuyển là 19. Các ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển dao động từ 16 đến 18 điểm.