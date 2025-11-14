Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm rét. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/11, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ, riêng khu vực phía Tây 16-18 độ. Trưa và chiều 14/11, Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ chênh lệch với ban đêm khoảng 10 độ, mức cao nhất 27-29 độ.

Ngoài ra, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi. Các khu vực khác, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 14/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.