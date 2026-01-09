Không đổi con người

Ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã sử dụng sơ đồ 5-3-2 mà chỉ có một sự thay đổi là bố trí cầu thủ trẻ Lê Phát đá cao nhất trên hàng công cùng Đình Bắc.

Dù chưa đáp ứng được quá nhiều kỳ vọng, tuy nhiên với sức trẻ, xông xáo màn trình diễn của Lê Phát được đánh giá tạm ổn, nên khả năng ở trận đấu gặp U23 Kygryzstan, cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình sẽ tiếp tục được sử dụng.

U23 Việt Nam sẽ không thay đổi đội hình xuất phát khi đấu U23 Kygryzstan

Phần còn lại, với các cựu binh như Lý Đức, Hiểu Minh, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang… vốn đang đạt phong độ cao rất khó để HLV Kim Sang Sik thay thế.

Nói một cách đơn giản, khi bộ máy đang vận hành ổn định và giành được kết quả tốt, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không cần thiết phải thay đổi.

Nhưng sẽ điều chỉnh cách tiếp cận

Trong chiến thắng trước U23 Jordan, HLV Kim Sang Sik khiến đối thủ bất ngờ vì quyết định chơi tấn công sòng phẳng, dù sơ đồ 5-3-2 nghiêng về độ chắc chắn nhiều hơn.

Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 2 gặp U23 Kygryzstan, khả năng cao chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đưa ra lựa chọn ngược lại hòng khuất phục “ẩn số” đến từ Trung Á.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik sẽ có những thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam

Có nghĩa, U23 Việt Nam vẫn sử dụng sơ đồ 5-3-2, nhưng thay vì kéo Văn Khang đá thấp như một tiền vệ biên phải, HLV Kim Sang Sik sẽ yêu cầu đội trưởng của mình đá cao hơn và đẩy Lê Phát vào trong như 1 trung phong để tạo ra bộ 3 tấn công (cùng Đình Bắc) gây sức ép ngay phần sân nhà của U23 Kygryzstan vơi nhiệm vụ phòng ngự từ xa hoặc đủ người để khi chuyên đổi trang thái nhanh.

Với 5 cầu thủ phòng ngự cùng 2 “máy quét” là Thái Sơn, Xuân Bắc và quan trọng nhất đối thủ theo đánh giá cũng không quá mạnh, U23 Việt Nam đủ khả năng chuyển đổi sang sơ đồ 3-4-3 hoặc 5-4-1 một cách nhanh chóng, tuỳ theo thế trận.

Tựu trung lại, HLV Kim Sang Sik không cho U23 Việt Nam tấn công quá ồ ạt, nhưng đảm bảo kiểm soát thế trận khi có bóng hoặc không một cách cao nhất nhằm ưu tiên việc giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến việc ghi bàn.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Minh Phúc, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, Lê Phát, Đình Bắc

