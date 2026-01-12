"Ở trận gặp U23 Kyrgyzstan, điều mà tôi lo ngại nhất với U23 Việt Nam trước khi bóng lăn là thể lực và lối chơi đua sức. Tuy nhiên, mặc dù Đình Bắc bị đau và không đá chính, chúng ta vẫn chơi rất uyển chuyển, khôn ngoan.

U23 Việt Nam cố gắng phòng ngự chắc, và khi có bóng thì có một điều rất bất ngờ, khác hẳn so với trước đây khi gặp các đội mạnh châu Á, đó là tổ chức phản công rất kỹ lưỡng, chứ không phải là những pha chớp nhoáng rồi rút về. Tức là hoàn toàn dựa trên năng lực cầu thủ", BLV Quang Huy nói về sự thay đổi ở U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ có thể hình to cao. Ảnh: AFC

"Ở hai trận đấu vừa qua, và cả trận gặp U23 Saudi Arabia, tôi tin là U23 Việt Nam chơi tốt, thậm chí ngày một hay hơn. HLV Kim Sang Sik cho thấy sự tự tin, sẵn sàng tổ chức những pha lên bóng nhiều nhịp. Các cầu thủ giữ được hình khối đội hình, đẩy cao để thử thách sự kiên nhẫn của đối phương và đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Rõ ràng là các học trò của ông Kim có sự nhuần nhuyễn. Họ vừa trải qua một kỳ SEA Games rất hưng phấn, dù chỉ phải đá bốn trận. Chúng ta cảm nhận rất rõ là cầu thủ Việt Nam bắt nhịp với giải đấu tốt hơn nhiều so với các đối thủ gặp trong hai trận vừa rồi. U23 Việt Nam đang có một nhịp thi đấu rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả SEA Games. Những gì chưa tốt ở SEA Games được chỉnh sửa để tối ưu hóa năng lực cầu thủ", BLV Quang Huy nói thêm.

Theo BLV Quang Huy, U23 Việt Nam tiếp tục chơi bóng với sự chủ động ở trận gặp U23 Saudi Arabia. Đối thủ không còn lựa chọn nào là phải thắng, thậm chí thắng đậm, nên đẩy cao đội hình. Đây là cơ hội cho U23 Việt Nam tung những đường phản công sắc bén.

Ngoài ra, những quân bài chiến thuật được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp 2 cũng sẽ làm nên sự khác biệt. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẵn sàng tung chiêu giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam tự tin vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ảnh: Ted Trần

"Chúng ta có sự kiên nhẫn tuyệt vời. Đặc biệt ông Kim Sang Sik cho thấy khả năng thay người rất hiệu quả. Tất cả các cầu thủ vào sân đều chơi rất tốt. Mặc dù U23 Việt Nam thua về thể hình, sải chân, nhưng các cầu thủ vào sân phát huy rất tốt tốc độ và sự nhanh nhẹn.

Cá nhân tôi hoàn toàn bất ngờ với hai trận đấu vừa rồi, không chỉ vì chúng ta thắng mà còn vì thắng theo một kịch bản khiến tôi thực sự khâm phục tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik", BLV Quang Huy bày tỏ.

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy cho rằng U23 Việt Nam thắng sẽ rất tuyệt vời, tuy nhiên trận này hòa 1-1 cũng là tỉ số đẹp, đủ để vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng vào lúc 23h30 ngày 12/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn