Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc có xu hướng suy yếu dần về cường độ.
Cụ thể, ngày 10/2, thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khoảng đêm 10-11/2, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 10/2, sáng có mưa nhỏ vài nơi; trời rét; trưa và chiều ít mưa, trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 20 độ.
Dự báo, đêm 10/2 và những ngày tiếp theo, Hà Nội có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2, có khả năng mưa và mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ ban ngày tăng dần, cao nhất phổ biến 20-23 độ, từ khoảng 14/2 (tức 27 tháng Chạp) có thể tăng lên 23-26 độ.
Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, từ ngày 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.
Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Dự báo thời tiết ngày 10/2/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-17 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.