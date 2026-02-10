Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc có xu hướng suy yếu dần về cường độ.

Cụ thể, ngày 10/2, thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khoảng đêm 10-11/2, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét và xu hướng ấm dần. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 10/2, sáng có mưa nhỏ vài nơi; trời rét; trưa và chiều ít mưa, trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 20 độ.

Dự báo, đêm 10/2 và những ngày tiếp theo, Hà Nội có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2, có khả năng mưa và mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ ban ngày tăng dần, cao nhất phổ biến 20-23 độ, từ khoảng 14/2 (tức 27 tháng Chạp) có thể tăng lên 23-26 độ.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, từ ngày 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết ngày 10/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-17 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.