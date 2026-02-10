Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc có xu hướng suy yếu dần về cường độ.

Cụ thể, ngày 10/2, thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ ban ngày tăng mạnh đến 22 độ; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 độ. Khoảng ngày 11-12/2, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, khiến phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời tiếp tục rét với nền nhiệt giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ 12/2, nhiệt độ tăng dần, từ khoảng 14/2, nhiệt độ tăng nhanh, trời hửng nắng vào trưa chiều; rét về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét và xu hướng ấm dần. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/2, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi; trời rét; trưa và chiều ít mưa, trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 22 độ.

Dự báo, đêm 10/2 và những ngày tiếp theo, Hà Nội có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2, có khả năng mưa và mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ ban ngày tăng dần, cao nhất phổ biến 20-23 độ, từ khoảng 14/2 (tức 27 tháng Chạp) có thể tăng lên 23-26 độ.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, từ ngày 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết ngày 10/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.