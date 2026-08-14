Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ và thu hẹp dần. Cụ thể, nắng nóng tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Miền Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Ảnh: Bảo Kiến

Đáng lưu ý, rãnh áp thấp đang dịch dần xuống phía nam, kết hợp với vùng hội tụ gió khiến mưa bắt đầu xuất hiện trở lại miền Bắc. Đồng thời, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình gây mưa cho các tỉnh thành phía Nam.

Cụ thể, chiều và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/8, có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 34-36 độ; chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Đến ngày 15/8, nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 1-3 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.

Dự báo thời tiết ngày 14/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng (trừ Điện Biên, Lai Châu), chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, riêng khu Đông Bắc 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.