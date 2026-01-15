Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/1, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với hôm qua, còn 24 độ.

Thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh khiến mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 15/1, cũng do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu nên có mưa vài nơi, sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất giảm 2 độ so với hôm qua, còn ở mức 24 độ. Độ ẩm trong không khí dao động ở mức 62-80%.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 15/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều tối có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi từ chiều tối có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.