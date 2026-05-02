Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/5, khối không khí lạnh suy yếu và vùng áp thấp phía Tây mở rộng, trời chuyển nắng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên mức 32-33 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ 3/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm 2-3 độ, trời dịu mát.

Thời tiết Hà Nội nắng đến 32-33 độ, trước khi lại có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/5, sáng nhiều mây, mưa rào và giông vài nơi; trời mát, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, cao nhất 31-32 độ.

Sang ngày và đêm 3/5, thời tiết Hà Nội thay đổi rõ rệt khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao, từ trưa đến đêm có lúc có mưa, mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 28-30 độ, thấp nhất 21-23 độ.

Trong khi đó, ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 3/5, nắng nóng mở rộng từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ; riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 2/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên - Lào Cai sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng Miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.