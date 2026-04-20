Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/4, nhiều mây, có lúc mưa rào và giông; trời mát, nhiệt độ đêm và sáng phổ biến 24-26 độ, trưa và chiều 27-29 độ. Ngày 21-22/4, Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 31-32 độ.

Miền Bắc vẫn có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, Hà Nội có khả năng mưa giông trở lại vào các ngày 23-24/4 và 26-27/4.

Từ ngày 20-22/4, khu vực này phổ biến không mưa, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 độ, thấp nhất 24-25 độ; chưa xuất hiện nắng nóng.

Ngoài ra, khu vực Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trạng thái thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trong mưa giông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, khu Tây Bắc 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác (tập trung ở phía Tây). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.