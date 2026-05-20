Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mực 1.500-5.000m, kết hợp với hoạt động của đới gió đông nam đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, nên khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 19 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Trong đó, từ đêm 19-20/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa có lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cả tuyến phố như sông trong cơn mưa lớn ngày 19/5 ở Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Từ đêm 20-21/5, Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng khu vực Đông Bắc 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/5, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, ở mức 30-32 độ.

Từ đêm 21/5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 2.

Ngoài ra, đêm 19-20/5, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa giông khi giao mùa.

Dự báo thời tiết ngày 20/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.