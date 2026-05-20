Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tiếp tục chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên mưa giông vẫn xuất hiện trên diện rộng.

Cụ thể, từ tối 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc tiếp tục mưa dồn dập. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/5, có lúc có mưa, mưa vừa và giông; nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 độ.

Từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 2.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa giông khi giao mùa.

Đáng lưu ý, từ khoảng ngày 22/5, khu vực Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ.

Từ ngày 23/5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày 21/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và giông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.