Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng).

Đáng lưu ý, từ chiều tối 23 đến ngày 24/7, vùng hội tụ gió tiếp tục mạnh lên và mở rộng ra toàn Bắc Bộ, gây ra đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đây được nhận định là thời điểm mưa mạnh nhất của đợt, trong đó khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đồng bằng Bắc Bộ, mưa có cường độ thấp hơn, phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Sau đó, từ đêm 24-25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm giông, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/7, sáng nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; trưa, chiều có thời điểm giảm mưa. Nền nhiệt tại Hà Nội giảm so với những ngày trước, trời dịu mát hơn, cao nhất 32-34 độ.

Từ đêm 23-25/7, do áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây, Hà Nội tiếp tục mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Trong khi đó, ngày 23/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Từ ngày 24/7, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng và độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, mất nước, kiệt sức. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn ở khu vực có nhiều bê tông, nhựa đường.

Dự báo thời tiết ngày 23/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-34 độ.