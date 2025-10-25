Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng 26/10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Thời tiết Hà Nội: Khoảng sáng sớm 26/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng và gây mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất sáng 26/10 phổ biến 19-21 độ, riêng khu vực nội thành 20-22 độ; trưa và chiều giảm mây, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 23-26 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ chiều tối 25-27/10, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cực lớn >150mm/3h.

Ngoài ra, từ gần sáng ngày 26/10, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 26/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.