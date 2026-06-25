Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau những ngày nắng nóng như "đổ lửa", miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa giông giúp nhiệt độ giảm nhanh chóng.

Cụ thể, chiều tối 25/6 đến sáng 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Miền Bắc xuất hiện mưa giông, chấm dứt nắng nóng. Ảnh: Đình Hiếu

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/6, cường độ nắng nóng giảm đáng kể do xuất hiện mưa giông. Ở khu vực trung tâm chỉ còn nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, giảm 4-5 độ so với ngày 25/6; khu vực còn lại phổ biến 31-34 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh rất cao.

Trong khi đó, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn, ngày 26-27/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Dự báo, nắng nóng ở những khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các khu vực còn lại của cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và giông, chiều nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.