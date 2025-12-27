Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/12, không mưa, ngày nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 21-23 độ, chênh lệch ngày đêm gần 10 độ.

Miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi; trời rét. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Bắc trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 32 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.