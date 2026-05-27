Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, như: Láng (Hà Nội) 41.1 độ, Đô Lương (Nghệ An) 41.1 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40.5 độ...

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên những khu vực trên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/5, tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi cao hơn 40 độ; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Đến 29/5, Hà Nội kết thúc đợt nắng nóng.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Trong khi đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt có xu hướng giảm nhẹ, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến hết 27/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 9-17h, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Dự báo thời tiết ngày 27/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.