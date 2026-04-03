Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ ngày 3/4, không khí lạnh sẽ nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/4, nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 33 độ. Khoảng chiều tối và đêm ngày 3 đến 4/4, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có giông vài nơi, sau không mưa.

Trong khi đó, ngày 3-4/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 3/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.