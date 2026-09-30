Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có giông; chấm dứt nắng nóng.

Miền Bắc còn nắng nóng ngày 30/9 trước khi không khí lạnh tràn về. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/9, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 37 độ. Từ ngày 1-2/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ khu vực giảm khoảng 4-5 độ, xuống còn 32 độ.

Ngày 1/10, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Đến ngày 2/10, nắng nóng mới kết thúc hoàn toàn ở khu vực trên khi nhiệt độ giảm xuống mức 32-34 độ.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt theo đó giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát mẻ.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối vẫn có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.