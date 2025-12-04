Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/12), không khí lạnh ảnh hưởng khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ và tiếp tục lan vào phía Bắc của Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Không khí lạnh tràn khắp miền Bắc, trời chuyển rét có nơi dưới 12 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/12, không khí lạnh ở phía Bắc đã tràn xuống gây mưa và mưa nhỏ rải rác; trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Trong đó, từ tối 3/12 đến hết đêm 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ tối 3/12 đến hết 4/12, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ đêm 4/12, mưa lớn giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ tối 3-4/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Từ 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 4/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.