Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Đông Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến vùng núi 20-23 độ, vùng núi cao dưới 20 độ; khu vực đồng bằng 24-26 độ.

Dự báo, ngày 4/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ 21-24 độ.

Thời tiết miền Bắc mát mẻ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/5, có mưa rào và giông vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Cũng trong ngày 4/5, miền Bắc hầu như tạnh ráo, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, nhưng trong buổi sáng, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế vẫn còn mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng suy giảm, trời dịu hơn do xuất hiện những cơn mưa rào. Ngày 4/5, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.