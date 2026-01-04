Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (4/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ phổ biến 19-22 độ, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ 15-17 độ.

Dự báo, khoảng 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm 5/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có thể xuất hiện băng giá ở vùng núi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, ở Bắc Bộ có

mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 5/1 ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi, trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất ở cao nguyên khoảng 14 độ, Nam Bộ 20-21 độ.

Dự báo thời tiết đêm 4 và ngày 5/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét; riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm, ngày 5/1 chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; vùng núi và trung du 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối 5/1 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía Nam có 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 5/1 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 5/1 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.