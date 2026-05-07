Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (7/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ.

Dự báo, khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc mưa giông từ chiều tối 7/5 do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ngày 8/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội từ chiều tối 7-8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 7-8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 7-8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ đến Nam Bộ ngày 7/5 có nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có thể mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do nước ta đang trong giai đoạn giao mùa, mưa giông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày 7/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.