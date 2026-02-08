Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa rải rác, nhiệt độ giảm nhanh. Dự báo, ngày 8/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Từ 8-9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có giông.

Ngày 8-9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; từ ngày 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa rét buốt. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, đêm 7/2 và ngày 8/2, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Đêm 8 và ngày 9/2, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Bắc Trung Bộ thấp nhất 12-15 độ.

Như vậy, đêm 8/2, mức nhiệt ở miền Bắc giảm thấp nhất trong đợt không khí lạnh này.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày và đêm 8/2, có mưa, mưa rào; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 8-9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ mưa to và giông, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Trong một diễn biến khác, chiều 7/2, bão Penha ở ngoài khơi Philippines suy yếu hoàn toàn, không còn khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, do tác động của không khí lạnh, nhiều khu vực trên biển có mưa giông và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 8/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21, phía Nam 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.