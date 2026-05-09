Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/5, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đêm 9-10/5, khu vực tiếp tục có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/5, có lúc có mưa rào và giông xen kẽ những khoảng nắng; trời vẫn khá mát với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ.

Các khu vực từ Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm. mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực địa hình xung yếu.

Dự báo thời tiết ngày 9/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.