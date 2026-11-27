Với phương châm “tới từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, TP Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Đoàn viên thanh niên địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân vùng biên.

Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật hướng về từng hộ dân

Xã Hoành Mô, TP Quảng Ninh là địa bàn biên giới được sáp nhập từ xã Đồng Văn (cũ) và xã Hoành Mô (cũ). Toàn xã có diện tích 137,91 km2 với 22 thôn, trong đó 13 thôn nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 94-96% dân số, chủ yếu là các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ.

Do đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào nghề đi rừng, làm thuê, nên việc tiếp cận thông tin và tìm hiểu các quy định pháp luật vẫn còn những hạn chế. Trong khi đó, địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, hoạt động xuất nhập cảnh, buôn lậu và gian lận thương mại. Vì vậy, đưa pháp luật đến gần người dân, giúp bà con hiểu đúng và tự giác thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định.

Nắm bắt đặc điểm đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát với đời sống nhân dân. Trong đó, lực lượng Đoàn Thanh niên xã được xác định là một trong những đơn vị phối hợp quan trọng bởi đoàn viên, thanh niên thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với người dân thôn, bản, có nhiệt huyết và khả năng vận động cộng đồng.

Thay vì chỉ tổ chức tuyên truyền tập trung tại hội trường, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến từng bản, từng hộ gia đình để phổ biến những quy định pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống. Cách làm “tới từng ngõ, gõ từng nhà” giúp nội dung tuyên truyền đến đúng đối tượng, tạo điều kiện để người dân trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp những vấn đề còn chưa rõ.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cùng Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô tới thôn, bản để phổ biến pháp luật

Đại úy Trương Ngọc Trung, Đội trưởng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đến từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các nội dung trọng tâm gồm Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và các hiệp định, hiệp nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai mô hình “hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh”, kết hợp ứng dụng chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân cung cấp thông tin. Thay vì phải trực tiếp đến trụ sở đơn vị, người dân có thể phản ánh các vụ việc thông qua mạng xã hội bằng hình thức thuận tiện, nhanh chóng và bảo đảm tính ẩn danh.

Để mô hình phát huy hiệu quả, cán bộ biên phòng kết hợp tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi và dán mã QR tại nhà văn hóa thôn, trụ sở xã cùng những khu vực đông người. Qua đó, người dân từng bước làm quen, tiếp cận và sử dụng thành thạo hình thức phản ánh thông tin trên môi trường số.

Đại úy Trương Ngọc Trung cùng thành viên của Đoàn Thanh niên xã tới từng nhà của người dân để phổ biến pháp luật

Theo Đại úy Trương Ngọc Trung, trung bình mỗi tháng, đơn vị tiếp nhận khoảng 10 phản ánh của người dân khu vực biên giới. Nội dung chủ yếu liên quan đến các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và những vi phạm khác trên tuyến biên giới. Nguồn tin do nhân dân cung cấp giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, xác minh và xử lý các tình huống phát sinh.

Thực tế cho thấy, khi người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình và được hướng dẫn cách thức phản ánh thuận tiện, họ sẽ chủ động hơn trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, công tác tuyên truyền pháp luật không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức mà còn từng bước hình thành ý thức tự phòng ngừa, tự giác đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Sân khấu hóa pháp luật, phát huy sức trẻ vùng biên

Bên cạnh phương thức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, việc đổi mới cách truyền tải thông tin cũng được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và chính quyền địa phương chú trọng.

Vừa qua, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Hoành Mô tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Đề án 1371 về phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình thu hút trên 100 người dân và học sinh tham gia. Điểm nhấn là hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm tuyên truyền sinh động, gần gũi, dễ hiểu. Những quy định pháp luật vốn có thể khô khan được chuyển tải thành các tình huống cụ thể, gắn với những vấn đề thường gặp trong cuộc sống ở địa bàn biên giới, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền, vận động không mua bán, vận chuyển, tàng trữ khí N2O (khí cười) trái quy định của pháp luật; không tham gia, tiếp tay, tổ chức hoặc môi giới hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; không tin, nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, mỗi người dân được vận động trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình và cộng đồng, tích cực nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đây là hoạt động điểm triển khai Đề án 1371 trong Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh năm 2026, góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền pháp luật với phương châm tới tận nhà người dân ở các thôn, bản

Không chỉ có lực lượng biên phòng, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cũng đang tích cực tham gia đưa kiến thức pháp luật đến với thanh thiếu nhi vùng biên. Năm 2026, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các xã, phường biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của đề án; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh cho thanh thiếu nhi vùng biên.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thông của tổ chức Đoàn, các nền tảng mạng xã hội, sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các chương trình tình nguyện tại địa bàn biên giới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi được quan tâm triển khai thường xuyên. Toàn Đoàn đã tổ chức 9 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại các xã, phường biên giới, thu hút trên 2.700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, tổ chức 4 hoạt động tuyên truyền về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; triển khai trên 10 hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự thông qua các hoạt động ngoại khóa tại trường học, thu hút trên 3.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Những con số trên cho thấy sự vào cuộc tích cực của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động, thanh thiếu nhi không chỉ được trang bị kiến thức cần thiết mà còn được bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ những buổi tuyên truyền tại thôn, bản, những tiểu phẩm sân khấu hóa gần gũi đến mô hình tố giác tội phạm ứng dụng công nghệ số, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hoành Mô đang từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc điểm địa bàn.

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